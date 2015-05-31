هيا الشعيبي تضع مولودها الثالث وتعتذر عن "الليوان"

شهدت الأيام الأخيرة تحولات كبيرة في حياة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، التي رزقت قبل أيام بمولودها الثالث من زوجها الفنان هاني الطباخ، في إحدى المستشفيات الخاصة، إذ تفرغت هيا هذا العام للحمل والولادة بعيداً عن أعباء التمثيل، واقتصرت إطلالتها على بعض الأعمال، ولكن يبدو أن تخطي هيا مرحلة الولادة يواكبها حالة من النشاط الفني.

فتستعد النجمة الكويتية للظهور طوال شهر رمضان المقبل، على الهواء مباشرة عبر شاشة تلفزيون "الوطن وقناة فنون" إلى جانب زميلتها شجون الهاجري في برنامج مسابقات يومي، يعرض في تمام الساعة 12 من منتصف الليل ويمتد لسعاتين.

من جهة آخرى، وقّعت هيا عقداً مع مجموعة السلام الإعلامية للمشاركة في عملهم المسرحي المقبل خلال عيد الفطر.

في الوقت نفسه اعتذرت الشعيبي عن الاستمرار في مسلسل "الليوان"، لصعوبة التصوير في منطقة الوفرة الصحراوية بالنظر لارتفاع درحة الحرارة فيها، ما قد يعرض الفنانة لمشاكل صحية لاسيما وأنها تمر بفترة نقاهة بعد أن وضعت مولودها.

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