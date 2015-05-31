أمل علم الدين غاضبة من زوجها.. ومعلومات عن طلاق قريب

كشفت صحيفة Ok الأمريكية أن المحامية اللبنانية أمل علم الدين غاضبة من زوجها النجم العالمي George Clooney، بسبب حديثه عن أمورهما الخاصة في الصحف ووسائل الإعلام.

ونقلاُ عن أحد المقربين من الطرفين، ذكرت الصحيفة عينها أن علم الدين تتشاجر مع زوجها بعد كل مقابلة علنية يجريها، خصوصاً إذا تطرأ الحديث إلى أمور متعلقة بحياتهما الزوجية، وموضوع إنجاب الأطفال، والغيرة.

وأكثر ما أثار غضب أمل هو حديث Clooney عن الطريقة التي طلب يدها بها، لإعتبارها أن هذه اللحظة الرومنسية من المفترض أن تكون خاصة بين أي رجل وحبيبته.

وبدورها، كشفت صحيفة People الأمريكية أن الأمور سيئة بين الطرفين، لدرجة أن كل منهما ينام في غرفة منفصلة عن الآخر، لكن كل هذه الأقاويل مازالت مجرد إشاعات قد لا تمت للواقع بصلة.

George الذي أكد أن زوجته هي أذكى سيدة قابلها في حياته، كشف منذ فترة أنّه طلب يد أمل على أنغام موسيقى من تسجيلات عمّته روزماري، قائلاً "لقد جثيت على ركبتي حوالى 28 دقيقة، لذلك كان يجب أن أحصل على إجابة".

وفي مقابلة أخرى له عبر شبكة CBS، قال Clooney: "أنا لا أفكر في إنجاب الأولاد في الواقع. أقصد أنني فكرت بالأمر كما أعتقد، لكنه ليس أولوية بالنسبة إليّ".

وبالحديث عن النجمين الأكثر شعبية وشهرة في هوليوود، تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشائعات تحدثت في الآونة الأخيرة عن نشوب خلافات حادة بين الطرفين، قد تؤدي إلى الانفصال الرسمي والنهائي في الأيام المقبلة، ولعل أبرزها هو غيرة أمل من Julia Roberts التي تتشارك مع Clooney بطولة فيلم Money Monster الجديد.

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