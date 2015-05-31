موجز الاقتصاد: وزيرا الصناعة والتضامن يفتتحان مصنع "بوتاجازات" بالعاشر

شهد اليوم الأحد، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها، أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، بعد التوافق عليها بنسبة كبيرة من قبل كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التوافق جاء استجابة لنداء الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

فيما افتتح منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مصنع خط الإنتاج الجديد لشركة إلكترولوكس لإنتاج أجهزة البوتاجازات بالعاشر من رمضان، على مساحة 60 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف وحدة بوتاجاز سنويًا كمرحلة أولى.

وكشف المهندس محمد شعبان، رئيس شركة مصر للبترول، أن الشركة تمتلك 12 "مستودعًا قائمًا"، بالإضافة إلى عدد مماثل من المستودعات للطائرات داخل المطارات، وهناك مستودعان تحت الإنشاء.

كما بدأ اليوم بمقر وزارة المالية بمدينة نصر، معرض للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية والمستلزمات السلعية لشهر رمضان وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل.

وصرح هانى قدرى دميان، وزير المالية، بأنه فى إطار حرص الحكومة ومراعاتها للبعد الاجتماعى والاقتصادى لأهالى المدن الحدودية فإن وزارة المالية حريصة على تشجيع وتحفيز أسر هذه المناطق الحدودية من خلال إقامة معارض للترويج لمنتجاتهم، حيث نستهدف مساعدتهم فى بيع منتجاتهم وتسويقها فى كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن المعرض أصبح أحد الأحداث السنوية التى تحرص وزارة المالية على تنظيمها بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث يقام المعرض للمرة السابعة بمصالح وهيئات وزارة المالية منذ إطلاقه من قبل وزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

وواصلت أسعار الدواجن فى الأسواق المحلية ارتفاعها الجنونى للأسبوع الثانى على التوالى، قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار الدواجن 3 جنيهات للكيلو، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك 20 جنيها، وسط توقعات من المربين باستمرار الزيادة لتصل إلى 25 جنيها خلال شهر رمضان.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك لـ20 جنيها مقابل 17 جنيها، و17 جنيها بالمزارع، وارتفع سعر دواجن "اللحم الأحمر" لـ25 جنيها للكيلو الواحد مقابل 22 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر الكتكوت لـ7 جنيهات.

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