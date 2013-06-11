كلوديا مارشيليان رئيسة أكاديمية ستاراك

إعتباراً من 12 أيلول سبتمبر الجاري، تطل الكاتبة والممثلة كلوديا مارشيليان على الجمهور العربي في تجربة جديدة كرئيسة لأكاديمية إكتشاف المواهب، حيث إستقرت شركة "انديمول الشرق الاوسط" عليها كرئيسة للاكاديمية في الموسم التاسع من "ستار أكاديمي أرابيا"، بعد ان كان طرح أيضا إسم استاذة الفوكاليز ماري محفوظ.

وهكذا تصبح كلوديا مارشيليان بديلة للرئيسة السابقة رولا سعد.

هذا وستتواجد مارشيليان في الاكاديمية ضمن أوقات محدّدة منها التقييم والبرايم الأسبوعيين، أي أنها لن تكون متواجدة كل الوقت كما كانت الحال مع الرئيسة السابقة رولا سعد، خاصة وان رولا كانت أيضا المنتج للبرنامج عبر شركتها "فانيلا بروداكشن".

وستتعاون مارشيليان مع فريق يلخّص لها يوميات الطلاب.

وسيحافظ "ستار اكاديمي " على قسم من فريقه من هيلدا خليفة كمقدمة للبرنامج وطوني قهوجي كمخرج ومن الأساتذة مدرّبة الرقص أليسار كركلا، وأستاذة التمثيل بيتي توتل، وأستاذة الـفوكاليز" ماري محفوض، وأستاذ الموسيقى خليل أبو عبيد الذي كان ضمن فريق اختيار المواهب في الجولة العربية الى جانب استاذ الموسيقى طوني البايع. ويتردد إنضمام الملحّن هشام بولس الى فريق.