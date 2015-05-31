ابدأ بطفلك وعرفه أضرار السيجارة.. وللنساء: لا تحرقى جمالك بدخانها

التدخين من العادات الخاطئة المنتشرة بين الكثيرين، وعلى الرغم من تأثيره الضار إلا أنه يلاقى رواجًا كبيرًا بين الكثيرين الذين لا يستطيعون الإقلاع عنه، ويوافق اليوم الأحد 31 مايو اليوم العالمى لمكافحة التدخين.

ويقول الدكتور محمود عبد المجيد، مدير مستشفى الصدر بالعباسية، إنه فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين يجب على الجميع أن يعلم الأضرار الصحية للتدخين، فالمرأة لابد أن تعلم تأثيره على صحتها وجمالها، لافتًا إلى أنه يؤدى إلى الإصابة باصفرار فى الأسنان واسمرار الوجه والشفاه، نتيجة لترسيب النيكوتين فى الدم، مما له تأثير ضار على أجهزة الجسم بداية من الجهاز التنفسى والإصابة بالسدة الرئوية المزمنة حتى سرطان المعدة والجهاز الهضمى.

ويتابع أن المرأة المدخنة أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين والجهاز العصبى، كما أنه يؤثر على الحمل والرضاعة ويؤدى إلى إصابة الطفل بحساسية الصدر، لافتًا إلى أنه بالنسبة لتأثيره على الرجل من أخطر الأضرار تأثر خصوبة الرجل.

ويشير إلى أن الإقلاع عن التدخين لا يتم بسهولة، وفى كثير من الحالات يتعرض المدخنون لأزمات قلبية تؤثر عليهم تأثيرًا شديدًا وتؤدى إلى إقلاعهم عن التدخين لفترة ثم يعود البعض بعدها للتدخين مرة أخرى.

يوضح مدير مستشفى الصدر بالعباسية أن مكافحة التدخين تبدأ بالتركيز على الأجيال الجديدة، من خلال توعية الطفل عن أضرار التدخين وتأثيره على الصحة، ومنع التدخين فى الأماكن المغلقة والعامة، سواء النوادى وغيرها.