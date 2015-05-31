"واتس آب اليوم السابع": طلاب بمعهد بنها يخترعون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين، صور لعدد من طلاب المعهد الصناعى ببنها قاموا باختراع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، مطالبين الجهات المسئولة بالوقوف إلى جانبهم لمساعدتهم فى تطوير هذا الاختراع.

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