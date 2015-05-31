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"واتس آب اليوم السابع": طلاب بمعهد بنها يخترعون سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين، صور لعدد من طلاب المعهد الصناعى ببنها قاموا باختراع سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، مطالبين الجهات المسئولة بالوقوف إلى جانبهم لمساعدتهم فى تطوير هذا الاختراع.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365