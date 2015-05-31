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مجموعة رمضان من يورس لندن

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مجموعة رمضان من يورس لندن مجموعة رمضان من يورس لندن

الأحد 31-05-2015 11:37

تسلط مجموعة رمضان هذا العام لماركة يورس لندن للمقاسات الكبيرة الضوء على الازياء الانيقة الأنثوية ذات الالوان الباستيل الفاتحة.


تضم المجموعة سترات خفيفة ومريحة يالاضافة الى تنانير طويلة ناعمة وفساتين منمقة زهرية. كما يستخدم الدانتيل الابيض ودرجات الوردي في تصميم فساتين السهرة المناسبة للاحتفال بالعيد بالاضافة الى التطريزات اللماعة على السترات الناعمة الطويلة التي يغلب عليها درجات الباستيل والتي تضفي اطلالة متكاملة في شهر رمضان.


ستتوفر المجموعة ابتداء من شهر يونيو في جميع محلات يورس لندن. انطلقت علامة المقاسات الكبيرة يورس لندن والتي تتراوح مقاساتها بين 14 و32 في الإمارات العربية المتحدة في مارس 2014، مع افتتاح متجر لها في مركز صحارى بالشارقة، تبعه متجر رئيسي يمتد على مساحة 1800 قدم مربع في الغرير مول بدبي، ثم في أبوظبي. كما توسّعت العلامة التجارية في البحرين وفي جدة، المملكة العربية ومؤخرا في قطر.

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سيدتي

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