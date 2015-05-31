أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بالصور: كيرا نايتلي تتألق بأجمل إطلالات الحمل

Google+ Print
بالصور: كيرا نايتلي تتألق بأجمل إطلالات الحمل بالصور: كيرا نايتلي تتألق بأجمل إطلالات الحمل

الأحد 31-05-2015 12:44

تتمتع الممثلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي Keira Knightley بذوق فريد يميّزها من باقي زميلاتها في كلّ ظهور لها، إذ تعرف كيف تجمع بين التصاميم العصرية المتجدّدة والأسلوب الكلاسيكي البسيط. وبعد وضع النجمة مولودها مؤخّراً، قرّرنا أن نخصّص هذه المساحة لأجمل إطلالاتها أثناء فترة الحمل لنقدّم للسيّدة الحامل إلهاماً فتتألق بأجمل الإطلالات.
تختار النجمة كيرا نايتلي إطلالات ذات ألوان كلاسيكية محايدة، في أغلب الأحيان. ونلاحظ أنّ اللونين الأبيض والأسود يظهران في العديد من اختياراتها على السجّادة الحمراء، مثلما شاهدنا في إطلالتها المميّزة في حفل Bafta، حيث تألقت بفستان جميل من Giampattista Valli . كذلك كانت إطلالتها السابقة بفستانها البسيط من Chanel .
وعلى الرغم من ذلك، تعما كيرا لاختيار التصاميم العصرية التي لا نراها ـ في الأغلب ـ في إطلالات السجادة الحمراء؛ كإطلالتها المغطّاة بالفراشات من Chanel ، و ظهورها بفستان Erdem البنفسجي بكل أناقة وجاذبية في حفل SAG Awards في بداية هذا العام .
تتنوع اختيارات كيرا نايتلي على السجادة الحمراء، وتحرص دائماً على أن تكون بعيدة كلّ البعد عن الملل والرتابة. ولكنها لا تستطيع أن تُخفي عشقها لتصاميم Chanel و Valentino، بحيث تظهر بتصاميمهم أكثر من أيّ دار أزياء أخرى.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات الممثلة كيرا نايتلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي