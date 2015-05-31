بالصور: كيرا نايتلي تتألق بأجمل إطلالات الحمل

تتمتع الممثلة البريطانية الشهيرة كيرا نايتلي Keira Knightley بذوق فريد يميّزها من باقي زميلاتها في كلّ ظهور لها، إذ تعرف كيف تجمع بين التصاميم العصرية المتجدّدة والأسلوب الكلاسيكي البسيط. وبعد وضع النجمة مولودها مؤخّراً، قرّرنا أن نخصّص هذه المساحة لأجمل إطلالاتها أثناء فترة الحمل لنقدّم للسيّدة الحامل إلهاماً فتتألق بأجمل الإطلالات.

تختار النجمة كيرا نايتلي إطلالات ذات ألوان كلاسيكية محايدة، في أغلب الأحيان. ونلاحظ أنّ اللونين الأبيض والأسود يظهران في العديد من اختياراتها على السجّادة الحمراء، مثلما شاهدنا في إطلالتها المميّزة في حفل Bafta، حيث تألقت بفستان جميل من Giampattista Valli . كذلك كانت إطلالتها السابقة بفستانها البسيط من Chanel .

وعلى الرغم من ذلك، تعما كيرا لاختيار التصاميم العصرية التي لا نراها ـ في الأغلب ـ في إطلالات السجادة الحمراء؛ كإطلالتها المغطّاة بالفراشات من Chanel ، و ظهورها بفستان Erdem البنفسجي بكل أناقة وجاذبية في حفل SAG Awards في بداية هذا العام .

تتنوع اختيارات كيرا نايتلي على السجادة الحمراء، وتحرص دائماً على أن تكون بعيدة كلّ البعد عن الملل والرتابة. ولكنها لا تستطيع أن تُخفي عشقها لتصاميم Chanel و Valentino، بحيث تظهر بتصاميمهم أكثر من أيّ دار أزياء أخرى.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات الممثلة كيرا نايتلي.