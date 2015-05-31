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تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" إلى 2 يونيو

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تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" إلى 2 يونيو تأجيل محاكمة 23 متهما بـ"كتائب أنصار الشريعة" إلى 2 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 23 عضوًا بكتائب "أنصار الشريعة"، منهم 18 محبوسًا و6 هاربين، جميعهم ينتمون إلى جماعات تكفيرية وجهادية، ومتهمون بقتل ضابط و11 فرد شرطة مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل 9 آخرين، وحيازة أسلحة ومفرقعات وقنابل إلى جلسة 2 يونيو المقبل.

وتضمنت أحراز القضية آثار دماء وحذاء وملابس وعلامات خاصة بأمين شرطة ضمن المضبوطات، فيما شكك دفاع المتهمين فى الأحراز واكد التلاعب فيها، وعدم ذكر محضر الضبط وجود آثار دماء على أى من الملابس المضبوطة أوعلامات شرطية.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب، بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

وأضافت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وزعيمه وضع برنامج لتنفيذ عمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.

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مصر 365

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