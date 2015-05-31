غداً.. "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع سيدة الأقمار السوداء ناهد يسرى

تنفرد "اليوم السابع" فى عدد غد الاثنين بأول حوار مع نجمة الإغراء فى فترة الستينات، الفنانة ناهد يسرى، والذى كشفت خلاله العديد من الأسرار حول حياتها ومشوارها الفنى.

وتؤكد الفنانة ناهد يسرى فى حوارها الذى تنشره "اليوم السابع" فى عدد الغد رفضها مصطلح "السينما النظيفة"، وتكشف أسباب تميزها فى أدوار الإغراء وأسرار تمثيلها للمرة الأولى أمام حسين فهمى، فضلاً عن آرائها فى الفنان أحمد مظهر، وصالح سليم وتوم كروز، وتعليقها على نجوم الفن والغناء الموجودين على الساحة الآن مثل هيفاء وهبى ومايا دياب، وآخرين.

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