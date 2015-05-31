أخبار مصر للساعة 6.. تسريب امتحانات الأزهر.. وطالب صنايع يحاول الانتحار

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها تسريب عدد من امتحانات الثانوية الأزهرية، فضلاً عن محاولة أحد طلاب الثانوى الصناعى الانتحار بالقفز من شرفة لجنة الامتحانات بمحافظة الإسكندرية.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس الحكم بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصرى، و7 آخرين فى أحداث قسم الرمل سنة و3 أشهر، فضلاً عن رصد لتفاصيل قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، التظلم الذى تقدم به محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى والمنتخب السابق، إضافة إلى إعلانها التحفظ على مصنع ومدرسة وحضانة وشركة لتجارة مستلزمات الكهرباء وجمعية أهلية وشركة سياحية وأموال 15 فردًا، من بينهم كاميليا عبد البديع العربى ونجليها، وإنجى علاء صادق، ابنته المعلق الرياضى الهارب علاء صادق، لانتمائهم لجماعة إرهابية.

>وقدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة وزير الخارجية السعودى الجديد عادل الجبير، الأولى للقاهرة، وتفاصيل المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره المصرى سامح شكرى، وأكد خلاله أن الرياض لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تدخلات إيران فى المنطقة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

- التقرير السنوى لـ"القومى لحقوق الإنسان" يرصد 2600 قتيل ضحية الإرهاب بعام ونصف.. وتضارب فى أعداد الوفيات بمراكز الاحتجاز.. ويطالب بوقف إذاعة "التسريبات"..ويؤكد: الدستور طفرة غير مسبوقة فى تعزيز الحريات

- "التعليم" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد 15 صفحة متخصصة فى الغش الإلكترونى

- 3 طلاب ثانوى يحرقون كنترول مدرستهم لإخفاء رسوب أحدهم عن والده بأسوان

- بالفيديو.. طالب يحاول الانتحار لصعوبة الامتحان بالإسكندرية.. وزملاؤه ينقذونه

- خروج جماعى لطلاب الأزهر بعد 5 دقائق من امتحان الميكانيكا بسبب صعوبته بسوهاج

- تسريب امتحان الميكانيكا فى كفر الشيخ وبيع نماذج الإجابة بـ2 جنيه ونصف

- تفاصيل حكم حبس ماهينور المصرى و7 آخرين "سنة و3 أشهر" فى أحداث قسم الرمل.. "مستأنف الإسكندرية" خففت حكم أول درجة.. والمتهمون بينهم محاميان وصحفى ذهبوا لمناصرة متهم بحرق مقر الإخوان فاشتبكوا مع الأمن

- مباحث الأموال العامة تضبط 88 كيلو ذهب بحوزة صائغ قبل تهريبها لـ"دبى"

- مصدر أمنى: محمد سلطان تنازل عن جنسيته منذ شهر.. والجوازات شطبت اسمه

- لجنة حصر أموال الإخوان ترفض تظلم "أبوتريكة".. وتتحفظ على ممتلكات كاميليا العربى وابنة علاء صادق.. وتحيل مخالفات "أحباب الله" للنيابة.. وتؤكد رصد استيلاء مسئولى الجمعية وموظفى التضامن على أموال الأيتام

- مفاجأة.. شبكة رصد الإخوانية تصف الجماعة بـ"الارهابية" فى خبر عن أبوتريكة

- لجنة حصر أموال الإخوان تخاطب البنك المركزى بالتحفظ على أموال 15 بالجماعة

- مفاجأة.. تقرير "حصر أموال الإخوان" يثبت: فتيات يقمن بـ"أحباب الله" تزوجن دون علم الإدارة لضعف الرقابة عليهن.. ومسئولون بالجمعية سرقوا 250 ألف جنيه من أموال الأيتام بمساعدة موظفى التضامن الاجتماعى

- قائد القوات الجوية الروسى: الطائرات المصرية تشارك فى سباق"آفيادارتس 2016"

- وزير الخارجية السعودى من القاهرة: إيران تدعم الإرهاب ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام تدخلاتها فى شئوننا.. الجبير: لا خلاف مع مصر حول سوريا واليمن.. وسامح شكرى: لا توجد مبادرة مصرية روسية لحل الأزمة السورية

- 28 يونيو ..الحكم على بطلة كليب " سيب ايدى "

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- مصادر:"إرشاد" الإخوان يقرر إجراء انتخابات لحسم النزاع بين القيادات

- مطاريد الإخوان يتحدون.. اجتماع أيمن نور ومنصف المرزوقى وتوكل كرمان فى باريس.. زعيم حزب غد الثورة يعلن: بحثنا تشكيل الهيئة التأسيسية العليا للمجلس العربى للدفاع عن الثورات.. ومؤتمر صحفى قريبًا

- وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر.. ويؤكد: لا نملك رفاهية للخلاف

- إسلاميون وسلفيون يشيدون بسجن إسلام بحيرى 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان.. ائتلاف أحفاد الصحابة: حكم رادع للمتطاولين على الإسلام.. وحركة دافع: انتصار لحملتنا ضد البرنامج

- زبيدة ثروت تخرج من المستشفى وتعود لمنزلها بعد علاج مكثف لعدة أيام

- استدعاء إبراهيم سعيد للتحقيق فى اتهامه بضرب موظف "كافيه"

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