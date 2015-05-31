يوفنتوس يطلب فان بيرسي من مانشستر.. والموافقة مشروطة بإيجوايين

يسعى يوفنتوس للتعاقد مع الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد، والذي يقترب من الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف.

وبات فان بيرسي صاحب الـ31 عاما خارج خطط لويس فان جال مدربه الساعي لبناء فريق جديد في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن يوفنتوس يسعى لتكرار تجربته مع كارلوس تيفيز وباتريس إيفرا، مع فان بيرسي هذا المرة.

ولا يمانع فان جال في رحيل فان بيرسي إلى يوفنتوس، ولكنه يضع شرطا للموافقة على الصفقة.

ويشترط فان جال ضم جونزالو إيجوايين هداف نابولي.

ولا يرغب فان جال في الموافقة على رحيل فان بيرسي قبل تدعيم الهجوم، خاصة بعدما رفض شراء راداميل فالكاو من موناكو بشكل نهائي.