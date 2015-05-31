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أتليتكو يتحرك لضم هداف سيلتا فيجو

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أتليتكو يتحرك لضم هداف سيلتا فيجو أتليتكو يتحرك لضم هداف سيلتا فيجو

بدأ أتليتكو مدريد التحرك لضم نوليتو هداف سيلتا فيجو، خلال هذا الصيف.

ويتضمن عقد نوليتو صاحب الـ28 عاما مع سيلتا بندا يتيح له الرحيل مقابل 18 مليون يورو كشرط جزائي.

ولكن صحيفة "آس" المدريدية زعمت أن سيلتا سيوافق على بيع لاعبه مقابل 14 مليون يورو.

وافتتح أتليتكو المزاد بـ10 مليون يورو، مع بعض المزايا الإضافية المتعلقة بنسب المشاركة مع الفريق وعدد الأهداف والبطولات.

ويرغب دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو في ضم نوليتو للاعتماد عليه في مركز الجناح الأيسر.

وسجل نوليتو 13 هدفا مع سيلتا فيجو هذا الموسم، وصنع مثلهم.

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