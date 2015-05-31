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سر ميسي

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سر ميسي سر ميسي

كيف استعاد ليونيل ميسي بريقه مع برشلونة هذا الموسم بعد أن خسر كل شيء العام الماضي؟ صحيفة "ماركا" تكشف السر.

برشلونة ظهر بشكل مغاير عن الموسم الماضي بفضل تألق ميسي، الذي قاد البلوجرانا لثنائي الليجا والكأس قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرا تؤكد فيه أن ميسي قرر أن يتبع نظاما غذائيا صارما بعد التراجع في الموسم الماضي.

جوليانو بوسر خبير التغذية الإيطالي يقف وراء تألق ميسي هذا الموسم، بعدما تسبب في خسارة ساحر برشلونة ما يصل إلى 5 كيلو جرام من وزنه هذا الموسم.

فميسي تأثر سلبا الموسم الماضي بعدم الاهتمام بالجانب البدني وهو ما نتج عنه تعرضه لأكثر من إصابة، وبالتالي كان عاما للنسيان في مسيرة الساحر الأرجنتيني.

الآن بات ميسي لاعبا لا يمكن إيقافه، بحسب ما صرح به مدربه السابق بيب جوارديولا.

ومنح ميسي اهتماما بالجانب البدني هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى، وهو ما منحه قوة إضافية في مواجهة المدافعين.

وأشار التقرير إلى أن ميسي نصح زميليه في منتخب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو ولوشيانو فيتو بزيارة طبيبه قبل بطولة كوبا أمريكا.

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