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الاتحاد الروسي لكرة القدم يقيل رئيسه “تولستيخ” بسبب مشاكل مالية

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الاتحاد الروسي لكرة القدم يقيل رئيسه “تولستيخ” بسبب مشاكل مالية الاتحاد الروسي لكرة القدم يقيل رئيسه “تولستيخ” بسبب مشاكل مالية

رئيس الاتحاد الروسي المقال نيكولاي تولستيخ

أقال الاتحاد الروسي لكرة القدم رئيسه نيكولاي تولستيخ الأحد 21 مايو، وكلف نائبه نيكيتا سيمونيان بتسيير أعمال الاتحاد، حتى انتخاب رئيس جديد له.

وأيد 235 عضوا في الاتحاد من أصل 449 إقالة تولستيخ في مؤتمر عقد اليوم الأحد 32 مايو، فيما امتنع عن التصويت 22 عضوًا.

وكان الاتحاد الروسي قد وضع في الـ29 من إبريل الماضي، على جدول أعمال مؤتمره المقبل مشروعًا لإقالة الرئيس، بناء على اقتراح رئيس اتحاد كرة القدم في العاصمة موسكو سيرغي أنوخين، وذلك على خلفية المشاكل المالية التي يعاني منها الاتحاد، بما في ذلك التعاقد مع مدرب الروسي الإيطالي فابيو كابيلو، الذي كلف خزينة الاتحاد مبالغ طائلة.

وترأس تولستيخ الاتحاد الروسي لكرة القدم في سبتمبر2012، بعد الفشل الذي لحق المنتخب الروسي في كأس الأمم الأوروبية 2012، وقضى تولستيخ بالضبط 1000 يوم في رئاسة الاتحاد، بما فيها الفشل الآخر للمنتخب في تخطي دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014 بقيادة كابيلو.

وحاليا يحتل منتخب القياصرة المركز الثالث في تصفيات المجموعة G لبطولة أمم أوروبا 2016، والذي لا يأهل مباشرة إلى النهائيات، ويملك الفريق 8 نقطة من 5 مباريات، بفارق 5 نقاط عن المتصدرة النمسا، ونقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني السويد.

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