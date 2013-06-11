أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الصلع الوراثى للمرأة كيف يمكن السيطرة عليه وعلاجه؟

Google+ Print
الصلع الوراثى للمرأة كيف يمكن السيطرة عليه وعلاجه؟ الصلع الوراثى للمرأة كيف يمكن السيطرة عليه وعلاجه؟

أرسلت لنا قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 24 سنة، وشعرى خفيف ليس به مرض معين كداء الثعلبة أو مرض آخر، لكنه وراثى من جهة الأب والعمة والجدة جميعهم يعانون من الشعر الخفيف، ولكن فى حالتى تتركز المشكلة فى مقدمة الرأس أكثر من باقى الجوانب وإن كان الصفة الغالبة عليه كله قلة الكثافة فبماذا تنصحوننى لكى أحصل على شعر كثيف؟

وقد قرأت عن مادة المينوكسديل فهل تنفع بالنسبة لحالتى، وما هى النسبة الجيدة للتركيز وهل له تأثير جانبى مثلاً يقوم بزيادة الشعر فى منطقة الذقن أرجو الرد مع كل التقدير.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: تعتبر مادة المينوكسيديل من أفضل أنواع العلاجات المتبعة فى حالات الصلع الوراثى والتركيز المناسب لتلك الحالة هو التركيز الموصى به للسيدات وهو 2%.

وفى حالة ظهور الصلع الوراثى بشكل مبكر كما فى حالة الفتاة فإن استخدام تلك المادة يجب أن يستمر طوال العمر مع تخفيف الجرعات المستخدمة من خلال خفض عدد مرات الاستخدام تدريجيا، ويبدأ العلاج بالاستخدام اليومى لمدة ثلاثة أشهر متتالية ثم تخفض تلك الجرعة بشكل تدريجى إلى أن نصل للاستخدام مرتين فقط أسبوعيا وهى الجرعة التى يجب الالتزام بها والاستمرار عليها بشكل دائم.

وبالنسبة لسؤال الفتاة عن تأثير تلك المادة على نمو الشعر فى مناطق أخرى بالوجه فهذا الأثر يحدث فى حالة الاستخدام المركز للمادة وبجرعات عالية أما فى حالة الاستخدام بالطريقة السابق ذكرها فنسبة التعرض للإصابة بنمو زائد للشعر فى أماكن أخرى هى نسبة ضئيلة للغاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365