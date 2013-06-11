الصلع الوراثى للمرأة كيف يمكن السيطرة عليه وعلاجه؟

أرسلت لنا قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 24 سنة، وشعرى خفيف ليس به مرض معين كداء الثعلبة أو مرض آخر، لكنه وراثى من جهة الأب والعمة والجدة جميعهم يعانون من الشعر الخفيف، ولكن فى حالتى تتركز المشكلة فى مقدمة الرأس أكثر من باقى الجوانب وإن كان الصفة الغالبة عليه كله قلة الكثافة فبماذا تنصحوننى لكى أحصل على شعر كثيف؟

وقد قرأت عن مادة المينوكسديل فهل تنفع بالنسبة لحالتى، وما هى النسبة الجيدة للتركيز وهل له تأثير جانبى مثلاً يقوم بزيادة الشعر فى منطقة الذقن أرجو الرد مع كل التقدير.

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: تعتبر مادة المينوكسيديل من أفضل أنواع العلاجات المتبعة فى حالات الصلع الوراثى والتركيز المناسب لتلك الحالة هو التركيز الموصى به للسيدات وهو 2%.

وفى حالة ظهور الصلع الوراثى بشكل مبكر كما فى حالة الفتاة فإن استخدام تلك المادة يجب أن يستمر طوال العمر مع تخفيف الجرعات المستخدمة من خلال خفض عدد مرات الاستخدام تدريجيا، ويبدأ العلاج بالاستخدام اليومى لمدة ثلاثة أشهر متتالية ثم تخفض تلك الجرعة بشكل تدريجى إلى أن نصل للاستخدام مرتين فقط أسبوعيا وهى الجرعة التى يجب الالتزام بها والاستمرار عليها بشكل دائم.

وبالنسبة لسؤال الفتاة عن تأثير تلك المادة على نمو الشعر فى مناطق أخرى بالوجه فهذا الأثر يحدث فى حالة الاستخدام المركز للمادة وبجرعات عالية أما فى حالة الاستخدام بالطريقة السابق ذكرها فنسبة التعرض للإصابة بنمو زائد للشعر فى أماكن أخرى هى نسبة ضئيلة للغاية.