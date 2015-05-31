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بالصور.. ضبط فدان مزروع بالبانجو فى الإسماعيلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية من ضبط مزارع قام بزراعة فدان بانجو وسط زراعات الذرة.

تلقى اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه اخطارا من العميد احمد الشافعى يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات بقيام احد المزارعين بزراعة فدان من نبات البانجو المخدر وسط زراعات الذرة .

على الفور تم تجهيز مأمورية برئاسة الرائد محمود على رئيس مباحث مركز الاسماعيلية بالإنابة ضمت النقيبان محمد اسامة واحمد الطحاوى معاونى المباحث لضبط المزارع والزراعات .

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتحرى عنه ويدعى (ع . س . ح) ٣٨ سنه مزارع و مقيم عين غصين دائرة مركز الاسماعيلية كما تم ضبط المزرعة ومساحتها مايقرب من فدان مزروع بنبات البانجو المخدر وسط زراعات الذرة .

تم التحفظ على المتهم والمزرعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البانجو فى الارض -اليوم السابع -5 -2015
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البانجو فى الارض

جانب من الزراعات -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الزراعات

البانجو مزروع وسط الذرة -اليوم السابع -5 -2015
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البانجو مزروع وسط الذرة

اشجار البانجو داخل الارض -اليوم السابع -5 -2015
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اشجار البانجو داخل الارض

المتهم -اليوم السابع -5 -2015
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المتهم


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