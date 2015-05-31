بالصور..ضبط 45 بائعا وتنفيذ 23 إزالة إدارية و15 إشغال طريق بالفجالة ورمسيس
شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة بهدف إعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وشملت الحملات التى جاءت تحت إشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عدة محاور بمنطقة الأزبكية منها ( شارع 26 يوليو –الفجالة–شارع رمسيس ) وأسفرت عن تنفيذ 23إزالة إدارية , 15 إشغال طريق , تلوث بيئة ,7 إدارة محال عامة بدون ترخيص ، 45 بائع جائل , 2تروسيكل ، 3عربية فاكه .
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>وشملت الحملات التى جاءت تحت إشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عدة محاور بمنطقة الأزبكية منها ( شارع 26 يوليو –الفجالة–شارع رمسيس ) وأسفرت عن تنفيذ 23إزالة إدارية , 15 إشغال طريق , تلوث بيئة ,7 إدارة محال عامة بدون ترخيص ، 45 بائع جائل , 2تروسيكل ، 3عربية فاكه .
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