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بالصور..ضبط 45 بائعا وتنفيذ 23 إزالة إدارية و15 إشغال طريق بالفجالة ورمسيس

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شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع العاصمة بهدف إعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق و المحاور و الميادين بالعاصمة.
>وشملت الحملات التى جاءت تحت إشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، عدة محاور بمنطقة الأزبكية منها ( شارع 26 يوليو –الفجالة–شارع رمسيس ) وأسفرت عن تنفيذ 23إزالة إدارية , 15 إشغال طريق , تلوث بيئة ,7 إدارة محال عامة بدون ترخيص ، 45 بائع جائل , 2تروسيكل ، 3عربية فاكه .
>اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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