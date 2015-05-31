حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات الدواجن بالبحيرة

قرر المستشار أحمد حمزة وكيل النائب العام بحوش عيسى بإشراف المستشار محمد فوزى رئيس النيابات الكلية وسط دمنهور وبسكرتارية أحمد مجاهد حبس "صابر.م" وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح فى المحضر رقم 8347 جنايات 2015 حوش عيسى.

البداية كانت ببلاغ من المجنى عليهم هيثم عباس أحمد وآخرين لوحدة مباحث مركز حوش عيسى برئاسة الرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث يفيد بقيام مجهولين باستيقاف سيارات بالقوة تحت تهديد السلاح وسرقة المبالغ المالية المخصصة لشراء الدواجن بناحية قرية فرهاش بناحية مركز حوش عيسى ليلا والتى تقدر بحوالى 90 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها تحت إشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية رصدت تحركات التشكيل العصابى وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على أحد أفراد التشكيل العصابى ويدعى "صابر.م.ك" عاطل ومقيم دائرة المركز ومازال البحث جاريا عن باقى أفراد التشكيل، وبمواجهته أقر بمجمل اعترافه وقيامه بالسرقة بمعاونه أفراد التشكيل الهاربين باستيقاف السيارات والاستيلاء على كل المبالغ تحت تهديد الأسلحة النارية.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد حمزة بعد انتهاء الحبس فى المحضر سالف الذكر فى المحضر 9859 جنايات 2015 قرر حبس المتهم سالف الذكر، وآخرين 4 أيام مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى مع تكليف المباحث سرعة العمل على ضبط المتهين الهاربين وفحص أبعاد النشاط الإجرامى للمتهمين المضبوطين وإجراء التحريات النهائية حول الواقعة وتحريز المضبوطات.