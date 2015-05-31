​بالصور.. محافظ قنا يتفقد انشاءات محطة صرف صحي دشنا

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الأعمال الإنشائية النهائية لمشروع إنشاء محطة صرف صحي دشنا “برك الأكسدة” والتي تعمل بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولي وستخدم مدينة دشنا وسيتم رفع طاقة المحطة الاستيعابية إلى 33 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة ثانية.

وأشار الهجان، إلى أن المحطة تتكون من 11 حوض لا هوائي وترددي وإنضاج كمرحلة أولي، وسيتم رفع عدد الأحواض إلى 35 حوض كمرحلة ثانية على مساحة 600 فدان، وتعمل المحطة عن طريق البكتريا اللاهوائية علي تحليل المادة العضوية الموجودة في مياه الصرف الصحي ثم يتم إدخال هذه المياه على أحواض الإنضاج التي تعمل على قتل الجراثيم وسوف تستعمل مياه الصرف الصحي المعالج للمحطة في ري الغابة الشجرية بدشنا الجاري إنشائها والتي تبلغ مساحتها 1600 فدان.

وأعطي محافظ قنا تعليماته بتكثيف العمالة نظرًا لأهمية المشروع الشديدة للمواطنين باعتبار مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم من مشاريع البنية الأساسية التي يجب توافرها في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة.