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عشان تحمى نفسك من المضاعفات.. اعرف أهم الفحوصات اللازمة لمريض السكر

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عشان تحمى نفسك من المضاعفات.. اعرف أهم الفحوصات اللازمة لمريض السكر عشان تحمى نفسك من المضاعفات.. اعرف أهم الفحوصات اللازمة لمريض السكر
يجب على مريض السكر إجراء بعض الفحوصات الطبيبة لمتابعة حالته وتجنب حدوث المضاعفات، تشمل هذه الفحوصات فحص قاع العين والكلى والتأكد من عدم وجود مضاعفات للسكر على المريض وكذلك فحص البول والهيموجلوبين.
>يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، يتضمن الكشف الأكلينكى على مريض السكرى أثناء أول زيارة للطبيب إجراء قياس لضغط الدم والنبض والوزن والطول وفحص الغدة الدرقية أسفل الرقبة وفحص القدمين ومستوى النمو عند الأطفال وملاحظة وجود مضاعفات للسكرى على المريض.

أهم الفحوصات التى يجب إجراؤها لمريض السكر
>ويستكمل د. السبعاوى قائلا "هناك بعض الفحوصات التى يجب إجراؤها تفيد فى تشخيص مريض السكرى أهمها":
>1)فحص مستوى السكر فى الدم صائماً.
>2) فحص الكوليسترول والدهون والدهون الثلاثية.
>3)وظائف الكلى لقياس مستوى "الكرياتينين".
>4)تحليل مزرعة بول عند وجود دلائل على وجود التهابات.
>5)فحص قاع العين.
>6)رسم القلب لكبار السن فى حالة وجود أعراض لقصور بالقلب.
>7) قياس مستوى الهرمون المُحفز للغدة الدرقية للسكرى النوع الأول.

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