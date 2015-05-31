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للحامل.. 85 جراما من البروتين يوميا تحميك من تسمم وسكر الحمل

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للحامل.. 85 جراما من البروتين يوميا تحميك من تسمم وسكر الحمل للحامل.. 85 جراما من البروتين يوميا تحميك من تسمم وسكر الحمل
الأطعمة الغنية بالبروتين تعد من أهم الأطعمة التى ينصح بها الكثير من الأطباء بتناولها، لأنها غنية بالعديد من الفيتامينات والعناصر التى يحتاجها جسم الإنسان، ولكن ما هو دور البروتينات فى حياة المرأة أثناء فترة الحمل؟.

فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن التغذية الجيدة للمرأة أثناء فترة الحمل من أهم الأشياء التى يجب الاهتمام بها، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن اهتمام المرأة أثناء فترة الحمل بتناول البروتينات سواء كانت حيوانية أو نباتية يساعد على تقليل فرص الإصابة بتسمم الحمل، وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات التى أجريت على السيدات أثناء فترة الحمل والتى أوضحت أهمية البروتينات للمرأة أثناء فترة الحمل.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن السيدات اللاتى اهتممن بتناول البروتينات أثناء فترة الحمل بنسبة 85 جراما فى اليوم، كانوا فى حماية من الإصابة أو التعرض لسكر الحمل، وأيضا تسمم الحمل ذلك بنسبة 0%، بينما السيدات اللاتى كن يتناولن البروتين بنسبة أقل من 85 جراما أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل وأيضا تسمم الحمل.

ولذلك ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تناول البروتينات أثناء فترة الحمل بنسبة لا تقل عن 85 جراما.

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مصر 365