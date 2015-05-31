مقاتلات روسية تجبر مدمرة أمريكية على الخروج من البحر الأسود

مرور مدمرة أمريكية بالقرب من المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود وقد أجبرتها مقاتلات روسية على الابتعاد عن المياه الأقليمية الروسية باتجاه المياه الدولية لتصرفها الاستفزازي.

وأعلن مصدر في قوى الأمن بالقرم أن المدمرة الأمريكية دخلت البحر الأسود في إطار تنفيذ مهام لها، وذلك بعد خروجها من ميناء كونستانتسا الروماني باتجاه المياه الأقليمية الروسية.

وقال المصدر إن السفينة الأمريكية سارت على طول حافة المياه الأقليمية الروسية، مؤكدا أن “تصرف طاقم السفينة كان استفزازيا وعدوانيا ما أثار قلق رجال محطة المراقبة وأطقم سفن الأسطول الأسود التي كانت تنفذ مهامها في البحر الأسود، وأن “مقاتلات سو-24 تلقت أمرا بالإقلاع وأظهرت للطاقم الأمريكي استعدادها لمنعهم من تجاوز الحدود بحزم والدفاع عن مصالح البلاد بإصرار، وعند ذلك غيرت المدمرة بشكل طارئ اتجاهها وذهبت إلى المياه الدولية في الجزء الشرقي من البحر الأسود”.

واعتبر المصدر أن ” الأمريكيين ينبغي أن لا ينسوا حادثة أبريل عام 2014 حين أطفأت مقاتلة سو-24 لوحدها كل أجهزة المدمرة الأمريكية الحديثة دونالد كوك التي تحمل عناصر لمنظومة الدفاع الصاروخي”.

كما أكد المصدر أن سلاح الجو وسفن الأسطول الأسود ستراقب باستمرار المياه الإقليمية الروسية وفي حال دعت الضرورة فهي جاهزة لردع أية مخالفات بحزم وشدة.