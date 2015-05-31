طيران “الجزيرة” تتقدم بطلب للاستحواذ على 35% من الخطوط الجوية الكويتية

أعلنت طيران الجزيرة أنها تقدّمت رسميًا بطلب الاستحواذ على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة نسبة 35% في الخطوط الجوية الكويتية بموجب أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في نوفمبر 2014 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، تماشيًا مع توجه الحكومة الكويتية نحو تحرير النشاط الإقتصادي وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية كما جاء في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون.

ويذكر أن الحصة البالغة 35% هي أكبر حصة يسمح بالاستحواذ بها من قبل مستثمر خاص واحد ، وستكون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية أول عملية خصخصة تفوق قيمة الثلاث مليارات دولار تنفذها الحكومة الكويتية.

وقال رئيس شركة طيران الجزيرة “مروان بودّي” نتقدم بطلب الاستحواذ على الحصة البالغة 35% في الخطوط الجوية الكويتية، حاملين رؤية في تنمية المؤسسة إلى شركة طيران رائدة تحقق طموحات الشعب الكويتي ، وكما برهنته عمليات خصخصة شركات طيران أخرى التي تم تنفيذها في الخمسين عامًا الماضية حول العالم، نؤمن أن القيادة الكفوءة وإدارة من القطاع الخاص ستجلب فوائد كثيرة لجميع الشرائح المتأثرة وذات صلة بالخطوط الجوية الكويتية، وبالذات الموظفين اللذين ستسنح لهم الفرصة بأن يقودوا نهضة الخطوط الجوية الكويتية وتطويرها إلى شركة طيران يختارها المسافرين أولًا إلى وجهاتهم”.

وتابع قائلا ” الخطوط الجوية الكويتية هي إحدى أقدم شركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وقد تأثرت سلباً مؤخراً بعدد من العوامل، أبرزها البيروقراطية وتسييس الشركة وعدم وجود رؤية واضحة لنموها. وساهمت هذه العوامل في ركود المؤسسة، ما دفع مجلس الأمة الكويتي والحكومة الكويتية إلى إصدار القانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته في نوفمبر 2014″ .

وأضاف بودي يأتي طلب الاستحواذ اليوم بناًء على توجه حكومتنا الرشيدة بمشاركة وتشجيع القطاع الخاص للنهوض بدوره في دفع عجلة الإقتصاد الوطني، وإيمانًا منا بقطاع الطيران الكويتي وأيضًا بالفريق المهني الذي يقود الشركة اليوم وأهمية تبني بيئة عمل في الخطوط الجوية الكويتية تكافئ الموظفين لالتزامهم وتفانيهم. وبما أن شركة طيران الجزيرة، وهي شركة مساهمة كويتية عامة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، قد أثبتت خلال العقد المنصرم مقدرتها الفنية والمالية في إدارة قطاع الطيران التجاري الدولي فهي مؤهلة لقيادة نهضة الخطوط الجوية الكويتية من خلال التعاون المشترك وتظافر الجهود والطاقات .

وتأسست طيران الجزيرة في عام 2005، وهي أول شركة طيران خاصة بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، ولا زالت اليوم من شركات الطيران غير الحكومية الأقلية في المنطقة .