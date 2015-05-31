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"واتس آب اليوم السابع": قارئ يرصد بالصور بيع حشيش بشارع الملكة فى فيصل

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صورًا ترصد مجموعة من الشباب يبيعون مخدر الحشيش بشارع الملكة بمنطقة فيصل بالهرم بمحافظة الجيزة.

صورة مرسلة لليوم السابع واتس آب عن بيع الحشيش بشارع الملكة بفيصل -اليوم السابع -5 -2015
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صورة مرسلة لليوم السابع واتس آب عن بيع الحشيش بشارع الملكة بفيصل

وقال القارئ لـ"اليوم السابع"، إن شارع الملكة هو من أشهر شوارع بيع المخدرات فى فيصل، مشيرا إلى أن عملية البيع تتم تحت أعين الجميع، صباحًا ومساءً، على حد قوله، مطالبًا الجهات المسئولة بالتصدى لتلك الظاهرة فى أقرب وقت ممكن.

صورة تظهر عملية البيع -اليوم السابع -5 -2015
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صورة تظهر عملية البيع

و"اليوم السابع" تحتفظ بأصل الصور، بعد أن ظللت بعض ملامح المتواجدين بها، وجار التحقق من الواقعة، عبر الجهات الأمنية المختصة.

أحد الشباب يشترى المخدرات فى وضح النهار -اليوم السابع -5 -2015
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أحد الشباب يشترى المخدرات فى وضح النهار

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

عمليات البيع تتكرر مع زبون آخر -اليوم السابع -5 -2015
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عمليات البيع تتكرر مع زبون آخر

رسالة القارئ عبر خدمة
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رسالة القارئ عبر خدمة "Whatsapp Youm7"


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