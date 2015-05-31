"واتس آب اليوم السابع": قارئ يرصد بالصور بيع حشيش بشارع الملكة فى فيصل

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس آب اليوم السابع Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين صورًا ترصد مجموعة من الشباب يبيعون مخدر الحشيش بشارع الملكة بمنطقة فيصل بالهرم بمحافظة الجيزة.



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صورة مرسلة لليوم السابع واتس آب عن بيع الحشيش بشارع الملكة بفيصل

وقال القارئ لـ"اليوم السابع"، إن شارع الملكة هو من أشهر شوارع بيع المخدرات فى فيصل، مشيرا إلى أن عملية البيع تتم تحت أعين الجميع، صباحًا ومساءً، على حد قوله، مطالبًا الجهات المسئولة بالتصدى لتلك الظاهرة فى أقرب وقت ممكن.



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صورة تظهر عملية البيع

و"اليوم السابع" تحتفظ بأصل الصور، بعد أن ظللت بعض ملامح المتواجدين بها، وجار التحقق من الواقعة، عبر الجهات الأمنية المختصة.



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أحد الشباب يشترى المخدرات فى وضح النهار

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عمليات البيع تتكرر مع زبون آخر



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رسالة القارئ عبر خدمة "Whatsapp Youm7"