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بالصور.. حملة لإزالة التعديات والأكشاك المخالفة فى شبرا الخيمة

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شنت أجهزة الأمن بالقليوبية وحى غرب شبرا الخيمة حملة مكبرة لإزالة التعديات بشوارع الحى والأكشاك المخالفة.

وقامت حملة اليوم برئاسة السيد موسى رئيس الحى وقوات الشرطة اللواء مصطفى حجاب مساعد مدير الأمن للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد فتحى والمقدم وائل صديق مأمور قسم اول شبرا، حيث تم إزالة العشوائيات والتجاوزات بطريق ترعة الإسماعيلية وشارع أحمد حلمى ومحطة مترو الزراعة ومحطة السكة الحديد وكبارى المشاة ومنطقة مسجد البخارى.

قوات الأمن أثناء الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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قوات الأمن أثناء الحملة

القوات تشن حملة لإزالة التعديات -اليوم السابع -5 -2015
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القوات تشن حملة لإزالة التعديات

جانب من الحملة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الحملة


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