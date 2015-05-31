"سياحة وفنادق الأقصر": الامتحانات تسير بصورة طبيعية ولم نسجل حالات غش

أكد الدكتور صالح عبد المعطى، عميد كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر، أن عملية امتحانات الفرقتين الثانية والرابعة لـ250 طالبًا وطالبة، تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى شكاوى حتى الآن.

وأضاف عميد كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة جنوب الوادى، أنه لم يتم رصد أى حالات غش، حيث توجد ضوابط صارمة ومتبعة لمنع الغش أو الشروع فى الغش منها منع دخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول ولم توجد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات.

كانت قد انطلقت فعاليات امتحانات نهاية العام بكلية السياحة والفنادق بالأقصر، أمس السبت، ومن المقرر أن تنتهى فى 16 يونيو المقبل، كما سيتم مناقشة وتقييم مشروعات التخرج البكالوريوس فى نفس اليوم.