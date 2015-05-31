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مفاجأة.. شبكة رصد الإخوانية تصف الجماعة بـ"الارهابية" فى خبر عن أبوتريكة

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مفاجأة.. شبكة رصد الإخوانية تصف الجماعة بـ"الارهابية" فى خبر عن أبوتريكة مفاجأة.. شبكة رصد الإخوانية تصف الجماعة بـ"الارهابية" فى خبر عن أبوتريكة
استخدمت رصد لفظ "الإرهابية" لوصف جماعة الإخوان حيث نشرت الشبكة التابعة للجماعة تقريرا حول رفض لجنة التحفظ على أموال الجماعة تظلم محمد أبو تريكة، وقالت فى أولى فقراته :" قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح - أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية - إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس - مساعد أول وزير العدل - قررت رفض التظلم المقدم من محمد محمد أبو تريكة - نجم والأهلى السابق - وقالت إنها تهيب بكافة وسائل الإعلام المسموع والمرئى والمقروء تحرى الدقة فيما تنشره من بيانات تتعلق بعمل اللجنة".

تجدر الإشارة إلى أن شبكة رصد تعد أحد أبرز الشبكات التابعة لجماعة الإخوان ويشرف على إدارتها عمرو فراج أحد عناصر الجماعة الشابة المتواجد حاليا فى تركيا.


>- لجنة حصر أموال الإخوان ترفض تظلم "أبوتريكة".. وتتحفظ على ممتلكات كاميليا العربى وابنة علاء صادق.. وتحيل مخالفات "أحباب الله" للنيابة.. وتؤكد رصد استيلاء مسئولى الجمعية وموظفى التضامن على أموال الأيتام
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مصر 365

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