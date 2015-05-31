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وزير الاتصالات: تطبيق جديد على المحمول للإبلاغ عن مخالفات المحليات بالجيزة

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وزير الاتصالات: تطبيق جديد على المحمول للإبلاغ عن مخالفات المحليات بالجيزة وزير الاتصالات: تطبيق جديد على المحمول للإبلاغ عن مخالفات المحليات بالجيزة
وقع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ الجيزة الدكتور خالد زكريا، منذ قليل بروتوكول تعاون بمقر الوزارة بالقرية الذكية بشأن تطوير الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة.

وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، إن الوزارة تسعى من خلال البرتوكول إلى بناء جيل جديد يقوم على استخدام العلم الحديث والتكنولوجيا وسرعة اتخاذ القرارات، وتسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع مما يوفر الجهد والوقت، مضيفا أنه لأول مرة سيتم استخدام تطبيق جديد على الهاتف المحمول للمحليات، يمكن من خلاله فى الإبلاغ عن المخالفات والكوارث كالمنازل المعرضة للانهيار والقمامة المنشرة بالشوارع.

ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، إن البرتوكول يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لمواطنى الجيزة، فى إطار خطة المحافظة لتحسين وتطوير مستوى الخدمات، لتتلاءم مع حاجات المواطنين وتسهيل كل الإجراءات لهم.

وأضاف المحافظ، أن من أهم أهداف البرتوكول تحويل أرشيف المحافظة من ورقى إلى إلكترونى، وتقليل عامل العنصر البشرى فى القطاعات التى تتعامل مع المواطنين خاصة الأحياء والتى ستحد من مشاكل الرشاوى والفساد، وتسريع إنهاء الخدمات الذى سيوفر الوقت بصورة كبيرة.


>- وزير الاتصالات ومحافظ الجيزة يجتمعان بمسئولى 14 شركة لبحث تحسين الخدمات
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