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جولة للجنة مكافحة التدخين داخل جامعة أسيوط

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قامت لجنة مكافحة التدخين بجامعة أسيوط برئاسة الدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة داخل عدد من الإدارات بالمبنى الإدارى بالجامعة، للتأكد من تفعيل قرار مجلس الجامعة الصادر بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة التدخين داخل منشآت الجامعة، تمهيداً لإعلان "جامعة أسيوط خالية من التدخين".

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذى أوضح أن القرار يهدف إلى منع التدخين مطلقاً بكافة منشآت جامعة أسيوط سواء كانت مبانى أو معامل أو مدرجات وإلزام به الجميع من طلاب وعاملين، وكذلك أعضاء هيئة التدريس، كما يحرص القطاع كذلك على زيادة الوعى الصحى بمخاطر التدخين وعقد عدد من الندوات التثقيفية لإلقاء الضوء على ما قد يتعرض له المدخن من أمراض مختلفة، بالإضافة إلى تفعيل عيادة الإقلاع عن التدخين بقسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعى وتحديد أيام للراغبين فى الإقلاع عن التدخين.

ومن جانبه أعلن الدكتور ثابت عبد المنعم إبراهيم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم خلال الجولة ضبط عدد من المخالفين لقرار منع التدخين حيث تم إعلامهم بإمكانية تعرضهم لعقوبة تأديبية تتضمن إحالتهم للشئون القانونية لتعديهم على الحريات الشخصية والصحة للأفراد، إلا أنه تم إجراء مصالحة قانونية مع هؤلاء المدخنين لأنها تُعد المخالفة الأولى بالنسبة لهم، وذلك مقابل التبرع بمبلغ 20 جنيهاً لصالح صندوق تنمية البيئة بالجامعة، مضيفاً أن الجولة تضمنت كذلك متابعة مدى التزام الإدارات بما تم إقراره بشأن الإجراءات المتبعة لترشيد الطاقة داخل منشآت الجامعة، وكذلك التأكد من تطبيق الإجراءات الخاصة بالحماية المدنية والتى تشمل وجود عدد كافٍ من طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها والتعرف على أماكن تواجدها وكيفية استعمالها عند حدوث طوارئ.

جانب من الجولة -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الجولة

ضبط بعض المخالفين -اليوم السابع -5 -2015
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ضبط بعض المخالفين


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مصر 365