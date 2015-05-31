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رئيس الوزراء يشكر المواطن المتبرع بأرض قيمتها 100 مليون جنيه بالفيوم

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رئيس الوزراء يشكر المواطن المتبرع بأرض قيمتها 100 مليون جنيه بالفيوم رئيس الوزراء يشكر المواطن المتبرع بأرض قيمتها 100 مليون جنيه بالفيوم
استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الدكتور جلال الدين سيد أبو بكر، أحد أبناء محافظة الفيوم، الذى تبرع بقطعة أرض قيمتها حوالى 100 مليون جنيه، وذلك بحضور محافظ الفيوم.

اليوم السابع -5 -2015

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر للدكتور جلال، قائلا: أشكرك على حسك الوطنى، وشعورك تجاه هذا البلد، مؤكدا أن أبناء الذين يضحون من أجل وطنهم كثيرون، ومن يتبرعون بالغالى والنفيس من أجل وطنهم كثيرون أيضا.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015


>بالفيديو..طبيب مسن يتبرع بقطعة أرض بالفيوم ثمنها 100 مليون جنيه.. ليس لديه أبناء وأرضه حصاد سنوات فى الغربة وتقع فى أهم ميادين المحافظة.. والمحافظ يكرمه وزوجته ويهديهما درعا ودار مسنين باسمه
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مصر 365

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