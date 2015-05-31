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مصرع طفلة فى ظروف غامضة بإحدى قرى الفرافرة بالوادى الجديد

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مصرع طفلة فى ظروف غامضة بإحدى قرى الفرافرة بالوادى الجديد مصرع طفلة فى ظروف غامضة بإحدى قرى الفرافرة بالوادى الجديد
لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما مصرعها فى ظروف غامضة بإحدى قرى مركز الفرافرة بالوادى الجديد، وأكدت أسرتها سقوط الطفلة على الأرض، مما أدى لمصرعها وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلة تبين وجود كدمات بمنطقة الفخذ والحوض، ولم يتم التعرف على سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر رقم 647 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق .

تلقى اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من مستشفى الفرافرة المركزى، يفيد بوصول جثة لطفلة تدعى "مروة .ع. ع"، 12 عاما، وأكد والدها ويعمل مزارعا ومقيم بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة، أنها سقطت على الأرض ولقيت حتفها، وهو ما أكدته سيدتان من جيرانه، وبتوقيع الكشف الطبى على الطفلة تبين أن الطفلة مصابة بكدمات فى الفخذين والساقين، وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتكثيف التحريات لكشف غموض وملابسات الحادث.

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مصر 365