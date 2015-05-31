أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
مساء dmc - النائب محمد أبو حامد: أزمة أصحاب المعاشات هى أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
عبدالغفار يلقي كلمة ممثلًا عن دول حوض المتوسط في مؤتمر دعم التعليم بسلوفينيا -
أحمد شفيق ينفي إصابته بالزهايمر.. ويؤكد: "أنا عجوز كهنة بس قادر اتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتقالات – إنبي يكشف لـ في الجول: كواليس اجتماع مع صالح جمعة.. والعروض الخارجية

Google+ Print
انتقالات – إنبي يكشف لـ في الجول: كواليس اجتماع مع صالح جمعة.. والعروض الخارجية انتقالات – إنبي يكشف لـ في الجول: كواليس اجتماع مع صالح جمعة.. والعروض الخارجية

ذهب صالح جمعة نجم وسط الكرة المصرية إلى نادي إنبي للاجتماع مع مجلس إدارة القلعة البترولية.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة لـFilGoal.com إن النادي اجتمع باللاعب من أجل توضيح الصورة بشكل كامل له عن مستقبله.

وأفصح "قلنا لصالح إن علينا الانتظار حتى لا نرتكب أي خطئ قانوني فيما يخص تحديد مستقبله حتى 30 يونيو".

ويملك اللاعب عقدا مع ريو أفي البرتغالي يستمر حتى 30 يونيو، ويستطيع النادي الأوروبي خلال تلك الفترة مد إعارة صالح جمعة لسنة إضافية.

وصرح عبد الناصر محمد "لدينا كذلك العديد من العروض للاعب، من أوروبا ومن الخليج. لهذا علينا أن ننتظر ووقت المفاوضات سنتحدث".

وأتم "المهم أن النادي عليه تحقيق استفادة مرضية من اللاعب. واللاعب نفسه يتفهم ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع