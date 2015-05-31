انتقالات – إنبي يكشف لـ في الجول: كواليس اجتماع مع صالح جمعة.. والعروض الخارجية

ذهب صالح جمعة نجم وسط الكرة المصرية إلى نادي إنبي للاجتماع مع مجلس إدارة القلعة البترولية.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة لـFilGoal.com إن النادي اجتمع باللاعب من أجل توضيح الصورة بشكل كامل له عن مستقبله.

وأفصح "قلنا لصالح إن علينا الانتظار حتى لا نرتكب أي خطئ قانوني فيما يخص تحديد مستقبله حتى 30 يونيو".

ويملك اللاعب عقدا مع ريو أفي البرتغالي يستمر حتى 30 يونيو، ويستطيع النادي الأوروبي خلال تلك الفترة مد إعارة صالح جمعة لسنة إضافية.

وصرح عبد الناصر محمد "لدينا كذلك العديد من العروض للاعب، من أوروبا ومن الخليج. لهذا علينا أن ننتظر ووقت المفاوضات سنتحدث".

وأتم "المهم أن النادي عليه تحقيق استفادة مرضية من اللاعب. واللاعب نفسه يتفهم ذلك".