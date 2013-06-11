وزير التعليم: لا صحة لإلغاء الثانوية العامة.. ولا "أخونة" بالوزارة

كتب : محمد عاشور منذ 45 دقيقة

نفى الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، ما تردد عن إلغاء الثانوية العامة وإعداد تشريعات من شأنها التحاق الطلاب بالكليات حسب اختبارات الكليات، مضيفا أن هذا الخبر غير دقيق.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن المراكز البحثية التابعة للوزارة تدرس منذ 6 سنوات تدريس اللغة الفرنسية في مراحل التعليم الأساسي بجانب إيجاد حلول للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وتابع الوزير: "لن تكون هناك أخونة للوزارة أو إدخال السياسة في المنظومة التعليمية، ومن سيّس التعليم فقد سوسه".