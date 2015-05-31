لو هتعمل منظار معدة.. اعرف استخداماته وإزاى تحضر نفسك للفحص

قال الدكتور إبراهيم الطويل، استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، إن مصطلح منظار المعدة Upper GI Endoscopy يقصد به التقنية الخاصة للنظر داخل الجزء العلوى من الجهاز الهضمى ويتضمن كل من المرىء الذى يعرف بأنبوب البلع المؤدى للمعدة، المتصلة بالاثنى عشر بداية الأمعاء الدقيقة، حيث يعمل المرىء على نقل الطعام من الفم إلى المعدة لبدء عملية الهضم ومنها إلى الاثنى عشر.

وأوضح "الطويل" أن منظار المعدة يستخدم للتشخيص، ومعالجة أمراض ومشكلات الجهاز الهضمى فى بعض الحالات، وهو عبارة عن أنبوب طويل مرن غير سميك مزود بإضاءة وكاميرا صغيرة فى نهايته يستطيع الطبيب من خلاله فحص النسيج الداخلى للجهاز الهضمى العلوى وذلك بعد ضبط كل أجهزة التحكم الأخرى المتعلقة به، وتعرض الصورة التى تمتاز بكفاءة عالية على شاشة التلفاز معطيةً بذلك رؤية واضحة وتفصيلية، ويعتبر منظار المعدة أدق من الأشعة ويعد ذو فائدة كبرى فى تشخيص وتقييم مشكلات مختلفة كآلام البلع، وآلام المعدة والبطن، والنزيف والقرح والأورام.

وأشار استشارى الجهاز الهضمى والمناظير إلى أن هناك خطوات مهمة لتحضير المريض يجب اتباعها قبل إجراء الفحص، حيث يتم إبلاغ الطبيب بقائمة الأدوية والعقاقير الذى يتناولها لاسيما إذا كان يعانى من حساسية تجاه أدوية محددة أو أى مواد أخرى، كما يجب إبلاغه أيضًا عما إذا كان يعانى من مشكلات فى القلب، أو الرئة أو التنفس أو أى وضع صحى معين يتطلب رعاية خاصة خلال الفحص، مؤكدًا أن أهم خطوات التحضير هى الامتناع عن تناول الأطعمة والسوائل من 6 إلى 8 ساعات قبل الفحص، حيث إن بقايا الطعام الموجود فى المعدة تعمل على إعاقة وحجب الرؤيا وقد تسبب التقيؤ والترجيع.

وتابع د."الطويل": "خلال الفحص يتم توفير كل ما يمكن أن يضمن راحة المريض، والضغط، والنبض، ومستوى الأكسجين فى الدم" يتم مراقبتها بشكل مستمر على أجهزة التحكم كما يتم اعطاء المريض عقار مهدئ بالوريد يعمل على استرخائه ويشعره بالنعاس، بالإضافة للحقنة المهدئة ويطلب منه الغرغرة بمادة مخدرة للبلعوم أو يقوم الطبيب باستخدام بخاخ للفم يحتوى على مخدر موضعى أيضًا وذلك كى لا يشعر بالانزعاج أثناء إدخال المنظار.

وأضاف أنه بعد التجهيز يتم وضع المنظار بدقة وحذر وأثناء تمريره ببطء يقوم الطبيب بإدخال كمية من الهواء للمساعدة على توسعة الأعضاء المجوفة للرؤية بشكل أوضح، وخلال الفحص لن يشعر المريض بأى ألم ولن يتعارض المنظار مع عملية التنفس على الإطلاق، ويستخدم الطبيب المنظار للنظر عن قرب وللكشف عن أى أمراض قد تستدعى التشخيص، وقد يكون من الضرورى جدًا أحيانًا أخذ عينة، وفى بعض الحالات يستخدم المنظار لمعالجة بعض المشكلات كالنزيف الناتج عن القرح.

وأكد الدكتور إبراهيم الطويل أنه قد تحدث بعض المشكلات بعد الفحص كالشعور بمرارة فى الفم، والانتفاخ أو التشنج، وهى عادةً ما تزول خلال 24 ساعة أو أقل، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى يستعد فيه المريض للذهاب للمنزل سيشعر بقوة ونشاط أكبر إلا أنه ينصح دائمًا بالاستراحة لبقية اليوم ما يعنى تجنب الإجهاد أو قيادة السيارة.