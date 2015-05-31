استثمارات «الكترولوكس- مصر» تصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال عام 2015

كشف المهندس أحمد البكري رئيس مجلس إدارة شركة إلكترولوكس – مصر، أن الشركة تسعى خلال عام 2015 إلى تعزيز مركزها المتقدم في مجال صناعة الأجهزة المنزلية في السوق المصرية.

وأشار البكري ، خلال افتتاح مصنع البوتاجازات الجديد بمجمع مصانع شركة إلكترولوكس بمدينة العاشر من رمضان، على مساحة 60 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف وحدة بوتاجاز سنويا كمرحلة أولى، إلى أنه بافتتاح المصنع الجديد يصل إجمالي استثمارات إلكترولوكس في مصر إلى 3.5 مليارات جنيه.

وأكد البكرى، أن هذا الأمر يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي بالتوازي مع استراتيجيتها الطموحة نحو تعزيز وضعها في السوق المصرية بهدف جعل مصر المركز الإقليمي لها لتصنيع منتجات الأجهزة المنزلية والتي تشمل الثلاجات وغسالات الأطباق وغسالات الملابس والبوتاجازات، وأجهزة التكييف، بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

أ ش أ