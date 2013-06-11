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رشا عزب لـ"الوطن": ضربت "المغير" انتقاما للشهيد الحسيني أبو ضيف

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رشا عزب لـ"الوطن": ضربت "المغير" انتقاما للشهيد الحسيني أبو ضيف رشا عزب لـ"الوطن": ضربت "المغير" انتقاما للشهيد الحسيني أبو ضيف

كتب : رضوى هاشم وماهر هنداوي منذ 36 دقيقة

قالت الصحفية رشا عزب، والناشطة السياسية، إن اعتداءها على أحمد المغير الناشط الإخواني، جاء انتقاما لدم الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة الفجر، الذي استشهد في أحداث العنف التي شهدها محيط قصر الاتحادية، ولفتت عزب في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن ضرب المغير بالحذاء، أقل رد فعل على دوره التحريضي في أحداث الاتحادية، التي أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء بينهم الزميل الحسيني، وقالت إن المغير، نجح في الهروب والاختفاء وسط عساكر الأمن المركزي.

فيما احتفل المعتصمون بمحيط وزارة الثقافة، بطرد المؤيدين للوزير من أنصار التيار الإسلامي، واستقبال 200 شاب من مسيرة التيار الشعبي، ورفعوا علم فوق وزارة الثقافة، وأشعلوا ألعاب نارية مرددين هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد".

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