دفاع أحد متهمي مدينة الإنتاج : شقيقاه ضابطي «شرطة وجيش»

استهل دفاع “حافظ حافظ ” المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ” مرافعته بالإشارة إلى أن موكله لديه شقيقين ضابطين أحدهما ضابط جيش والآخر ضابط شرطة .

وواصل الدفاع مؤكداً بأن المتهم يوم الواقعة وكانت بأحد أيام رمضان قبل الماضي كان مدعواً للإفطار بمنزل شقيقه ضابط الجيش والقبض عليه كان عشوائياَ، معتبراً أن تقدم عمره سبب كافي لعدم معقولية أن يكون من ضمن المشاركين في الاقتحام .

وفي هذا السياق أكد محامي المتهم الثالث عشر أن عين موكله اليسرى لا يرى بها تماماً واليمين قوة الإبصار فيها لا تتعدى حاجز الـ (6/9) مشيراً الى الاستحالة من حيث المنطق أن يكون مرتكباً للجرائم المسندة إليه حسب أمر الإحالة .