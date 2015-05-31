القضاء الإداري ينتصر للمحليات ويبطل قرار محافظ السويس

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، قراراً إدارياً إنتصاراً للمجالس المحلية وقراراتها على مدار السنوات الماضية ببطلان قرار محافظ السويس الصادر منتصف الشهر الجاري ببيع فندق “جرين هاوس” أحد أشهر الفنادق بالمحافظة وطرحه فى مزاد علني.

وأشارت حيثيات الحكم الذى صدر صباح اليوم أن قرار محافظ السويس مخالف لقرارات المجالس المحلية والتى صدرت على مدار السنوات الماضية والمتعلقة بتخصيص الأراضي وإمتلاكها، وأشار أنهم قبلوا الدعوى المقدمة من كلا من محمد عبد المنعم محمد وعادل عبد المنعم بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة جرين هاوس للإستثمارات السياحية والفندقية ضد كلا من محافظ السويس ورئيس حي السويس ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بحي السويس.

أضاف الحكم أن المدعيان قدموا مستندات تفيد بموافقة المجلس الشعبي المحلي فى عام 1988 قرارا بتخصيص قطعة أرض لجمعية تنمية المجتمع بحي السويس وبعد هذه الموافقة قامت المحافظة باصدار قرارا بتخصيص قطعة الارض المحددة وتم الاتفاق على استغلال الشركة والجمعية لهذه المساحة لاقامة فندق على أن يتم انتفاع قدره 24 عام تنتهي عام 2013 مقابل مبلغ مالي انتفاع سنوي يسدد من قبل الجمعية.

أضاف الحكم أنه تم تقديم مستندات تفيد أنه تم تجديد التعاقد فى عام 2013 إلى 10 سنوات جديدة إلا أن محافظ السويس أصدر قرارا فى 12 مايو 2015 ببيع وتأجير الأرض بالمزاد العلني وهو قرارا مخالف للقانون وصادر عن جهل من اللجنة القانونية وبالمخالفة لقرارات المجلس المحلي ودون أى وعي قانوني وبالمخالفة.

وأعلنت المحكمة أنها بعد الإطلاع على كافة المستندات والقرارات المخالفة قانونيا من ديوان عام المحافظة قررت قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ السويس بالإعلان عن تأجير وإستغلال فندق “جرين هاوس” وملحقاته بالمزاد العلني والمحدد له موعد من قبل فى 24 مايو 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وأكدت المحكمة فى حكمها على سريان القرار الخاص بالمجلس المحلي والقرارات المتعاقبة على ذلك فيما يتعلق بإدارة الفندق وإنتهاء العقود وتجديدها، وأشار الحكم أن قرار المحافظ قائما على غير سند ومخالفا للقانون.