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تعليم المنوفية تستعد لإمتحانات الثانوية العامة بسيارات الإسعاف والمولدات

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تعليم المنوفية تستعد لإمتحانات الثانوية العامة بسيارات الإسعاف والمولدات تعليم المنوفية تستعد لإمتحانات الثانوية العامة بسيارات الإسعاف والمولدات

قال الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن المديرية أتمت إستعدادها لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة والبالغ عدد طلابها 24 ألف طالب وطالبة الإمتحانات منهم 109 طالبا سيؤدون الإمتحانات على النظام الجديد؛ موزعين على 64 لجنه بـ 10 إدارات تعليمية، كما تم توفير 67 استراحة للمراقبين وتم تزويدها بمراوح وتليفزيونات وأدوات منزلية لتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأضاف، أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وأيضا لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مدرسة سيجرى بها الإمتحان، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة لتوفير السولار للسيارات المخصصة لنقل أوراق الإسئلة والإجابة وبروتوكول آخر مع وزارة الكهرباء لإمداد اللجان بمولدات حال إنقطاع التيار الكهربائى ؛ وأيضا تم التنبيه على أهمية عدم إنقطاع الكهرباء وتأجيل عمليات الصيانة طيلة فترة أداء الامتحانات.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع الوزارات المختلفة، حيث تم توقيع بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين المدارس واللجان وأيضا تأمين وصول أوراق الأسئلة اللى اللجان وأيضا عودة أوراق الإجابات.

وأضاف عمارة،  أنه تم التأكد من سلامة الأثاث الخاص بالمدارس وأيضا تزويدها بمراوح وتم المرور عليها وضمان سلامتها ؛ كما تم تشكيل غرفة عمليات ولجنة ثلاثية لتلقى الشكاوى وسيتم الإعلان خلال أيام عن رقم تليفون لإستقبال الشكاوى من خلاله.

وتابع عمارة، ” تسريب الإمتحانات أصبح موضة” وتم التشديد على جميع رؤساء اللجان بحظر إستخدام الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو المراقبين والمسموح لهم بإستخدام هاتف محمول هو رئيس اللجنة ومراقب الدور فقط.

وأضاف،  أنه سيتبع إسلوبا جديدا هذا العام وهو أنه فور استلام ورقه الاسئلة سيتم ختمها برقم اللجنة وهذا من شأنة السيطرة على عملية التسريب والغش،  لأنه في حال تسريب الامتحان سيتم التعرف فورا على رقم اللجنة وإتخاذ الإجراءات القانونية في الحال.

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