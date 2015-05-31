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بالصور..وزير الخارجية يجري مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي

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بالصور..وزير الخارجية يجري مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي بالصور..وزير الخارجية يجري مباحثات ثنائية مع نظيره السعودي

  التقى  سامح شكري وزير الخارجية، ظهر اليوم  الأحد،  بوزير خارجية المملكة العربية عادل الجبير، حيث جرت جلسة مباحثات بينهما بحضور وفدي البلدين. 

 وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استهل المقابلة  بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية ووحدة المصير الذي يجمع بين والمملكة العربية السعودية والشعبين الشقيقين، ورحب بالوزير السعودي في بلده الثاني مصر، ومشدداً علي التنسيق والتشاور المتواصل بين البلدين حول كافة قضايا الأمة العربية والتي تهم البلدين الشقيقين. من جانبه، أعرب وزير خارجية المملكة عن سعادته في ان يزور مصر لأول مرة منذ توليه مهام منصبه، منوها  بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 وقال المتحدث الرسمي أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء، مجمل تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يليق بمكانة البلدين وبعمق الوشائج التي تجمع بينهما.

 وأضاف عبد العاطي، أن جلسة المباحثات شهدت تناولا مفصلا للوزيرين لعدد من الملفات الاقليمية الهامة في إطار التنسيق الكامل والمتواصل القائم وعلي رأسها الاوضاع في المتطقة العربية والتحديات القائمة في  العالم العربي  والجهود التي تبذلها الدولتان الشقيق لمواجهة هذه التحديات وعلي رأسها تحدي الارهاب وبما يصون الامن القومي العربي، حيث جدد الوزير شكري التأكيد علي ارتباط الامن القومي المصري بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج العربي.

 وأوضح المتحدث ان الوزيرين ناقشا الوضع في اليمن وسبل دفع الحل السياسي للإمام بما يضمن عودة الشرعية الي اليمن كما تناولا الاهتمام المشترك برفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وتقديم المساعدات الانسانية. كما تم تناول تطورات الازمة السورية ودفع الحل السياسي ووقف معاناة الشعب السوري الشقيق استنادا الي مقررات جنيف-١، وناقشا الاوضاع في العراق وتطورات الاوضاع في ليبيا وجهود الحل السياسي وعرض الوزير شكري لمؤتمر القبائل الليبية  الذي عقد في القاهرة مؤخراً وما تمخض عنه من نتائج.

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