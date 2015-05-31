محلب يستقبل رئيس شركة هيونداى العالمية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء،اليوم “Soo-Hyun Jung” رئيس شركة هيونداي العالمية، والوفد المرافق له، بحضور وزيرى التجارة والصناعة، والنقل.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة المصرية الكورية الجنوبية، كما أشاد بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها منتجات شركة هيونداي في مصر، ومشاركتهم الهامة في العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها، مشيرا إلى أن التجربة الكورية في التنمية أعطت للعالم مثالا يحتذى به في الالتزام بالعمل الجاد والتفاني فيه.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر للشركة في العديد من القطاعات مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس ، والذي يعد بمثابة بوابة ذهبية لمشاركة شركة هيونداي وغيرها من الشركات العالمية في تنفيذ العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية ، وبما يحقق الاستفادة من الحجم الكبير للسوق المصري والتسويق للدول التي تتمتع مصر باتفاقات للإعفاء الجمركي معها .

كذلك أشار إلى إمكانية تعاون الشركة مع الشركات المصرية التي تتمتع بخبرات وسمعة عالمية والدخول معها في مشروعات مشتركة في قطاعات الإنشاء والتشييد ، ومشروعات الصرف الصحي والزراعي ، والصناعات التجميعية ، وإنشاء المناطق الصناعية ، وتقديم الخدمات اللوجيستية وغيرها ، موضحا أنه يمكن إعداد زيارات لمسئولي الشركة للإطلاع على الإمكانات المتاحة في هذا الصدد.

وشدد المهندس إبراهيم محلب، على أهمية إيلاء ملف التدريب الفني للعمالة المصرية اهتماما خاصا، مشيرا إلى إمكانية قيام الحكومة بتخصيص عدد من المدارس الفنية لتقوم الشركة بتطويرها وتنفيذ برامج مشتركة لتدريب العمالة الفنية المصرية سواء بمصر أو الخارج. وفي هذا الإطار، اتصل رئيس الوزراء بوزير التعليم الفني والتدريب ، حيث تم تحديد موعد مع مسئولي شركة هيونداي لبحث الجوانب المتعلقة بوضع برنامج تنفيذي لهذا التعاون الهام.

من جانبه، أعرب رئيس شركة هيونداي عن تقديره للاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، مؤكدا تطلعهم إلى تدعيم تواجدهم في مصر والمشاركة في المزيد من المشروعات مع شركائهم المصريين ، خاصة وأن مصر تعد سوقا هاما بالنسبة لمنتجاتهم، وموضحا أنهم قاموا بزيارة إلى هيئة قناة السويس حيث اطلعوا على بعض إمكانات التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجيستية والبحرية، ويرغبون في الوقوف على المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروعات المتاحة بالمنطقة تمهيدا للتقدم بعروض للمشاركة فيها.

كما أشار إلى الأنشطة المختلفة التي يمكن للشركة تقديمها مثل الخدمات التي تسبق عمليات التشييد كالاستشارات الهندسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومشروعات النقل والطاقة والغاز، فضلا عن إمكانية تدريب الفنيين المصريين للعمل في مشروعاتهم بمصر والدول العربية والأفريقية ، كما اقترح إمكانية التعاون في مجال الصحة من خلال قيام الحكومة بتوفير قطعة أرض لبناء مستشفى عالمي وذلك مع إمكانية توفيرهم لتمويل ميسر لذلك الغرض.

ورحب رئيس الوزراء بهذا المقترح ، مؤكدا ضرورة أن يشمل المشروع التدريب في قطاعات إدارة منظومة الخدمات الصحية وإعداد الممرضات وصيانة المعدات والأجهزة الطبية.

وتناول وزيرا التجارة والصناعة، والنقل إمكانات التعاون المقترحة مع الشركة في مشروعات إنشاء الموانيء وصناعة السيارات ومترو الأنفاق وغيرها.

أ ش أ