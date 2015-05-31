بدأ التحقيق في اتهام هيفاء وهبي و«برديس» بالتحريض على الفجور

بدات نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، الاستماع لأقوال محمد النمر المحامي، مقدم البلاغ ضد هيفاء وهبي والراقصة برديس، والذي طالب من خلاله بإحالتهما للمحاكمة الجنائية لتحريضهم على الفسق والفجور ونشر الرذيلة فى المجتمع.

وقال النمر فى بلاغه «دأبت فى الآونة الأخيرة مايسمون انفسهم فنانات، بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة فى المجتمع، من خلال ظهورهم فى الافلام السينمائية وما يسمى “فيديو كليب” ومسلسلات، سوف تعرض فى رمضان القادم يقدمون من خلاله أعمال إباحية وتصرفات غير أخلاقية تحرض على الفسق والفجور ونشر الرزيلة فى المجتمع المصري».

وأضاف فى بلاغه «أن ماترتكبه أمثال هؤلاء من هيفاء و برديس، يعد من أشد الأخطار على المجتمع وعلى بناتنا حيث ينشر بينهم تعاطى المخدرات والادمان».

و طالب باتخاذ الاجرءات القانونية ضد هيفاء و برديس، لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.