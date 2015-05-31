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غدًا.. بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر المعابد والآثار بالأقصر وأسوان للمصريين

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غدًا.. بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر المعابد والآثار بالأقصر وأسوان للمصريين غدًا.. بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر المعابد والآثار بالأقصر وأسوان للمصريين

معبد الكرنك

استعدت منطقة آثار أسوان، لتطبيق قرار وزير الآثار، بزيادة تذاكر دخول المعابد والمناطق الأثرية بالأقصر وأسوان بالنسبة للمواطنين المصريين، اعتبارا من غد، الإثنين.

 وقال نصر سلامة، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة- في تصريح له، اليوم الأحد- إن قرار زيادة أسعار تذاكر دخول المعابد والمواقع الأثرية، ارتفع من 4 إلى 10 جنيهات تقريبا في معظم هذه المواقع، والتي تضم معابد فيلة وأبوسمبل ومعابد عمدا والسبوع والمسلة الناقصة بمدينة أسوان، ومتحف جزيرة أسوان وجزيرة ألفنتين ومعبد كلابشة ومقابر الأراء ومعبدي كوم أمبو وإدفو.

 وأضاف،  أنه تم تسليم دفاتر التذاكر الجديدة لمديري هذه المواقع والمعابد الأثرية للبدء في تطبيقها فورا اعتبارا من الغد، الأول من يونيو، لافتا إلى أن طرح تذاكر الدخول بالنسبة للجمهور؛ تتم وفق رقابة مشددة، وفي الأماكن المخصصة لذلك داخل المواقع الأثرية، حرصا على المال العام.

أ ش أ

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