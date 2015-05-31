استعدادات مكثفة لمهرجان «الإسماعيلية» الدولى للأفلام التستجيلية والقصيرة

عقد اللواء “يس طاهر” محافظ الإسماعيلية ، مؤتمراً موسعا بحضور “محمد عزيز” رئيس المركز القومى للسينما، وأعضاء الوفد المرافق له والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وسعيد الهمشرى وكيل وزارة الثقافة مدير الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى .

وخلال المؤتمر، تم إستعراض ومناقشة الخطوط العريضة والإستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة الثامنة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة المقرر إقامته هذا العام خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2015 والذى تشارك به العديد من مختلف دول العالم ويشمل إقامة العديد من المسابقات الرسمية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك لكبار المخرجين والفنانيين العالميين .

وخلال المؤتمر، أكد محافظ الإسماعيلية ، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازم لهذا المهرجان العالمى حتى يخرج هذا العام بشكل مختلف تماما عن باقى الدورات السابقة للمهرجان وبما يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميا .

وأضاف المحافظ، أنه آن الآوان لأن تعود الإسماعيلية إلى مكانتها الطبيعية ووضعها على خريطة المهرجانات العالمية وخاصة مع ما يجرى تنفيذه على أرضها خلال الفترة الحالية وإتجاه أنظار العالم أجمع صوب الإسماعيلية بالتزامن مع قرب إفتتاح مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس مؤكدا على أن الإسماعيلية ينتظرها مستقبل واعد وغد مشرق لتكون قاطرة التنمية الحقيقية لمصر .

حضر المؤتمر محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وشيرين عبد الرحمن مدير قصر ثقافة الإسماعيلية والسيد فؤاد مغربى مدير إدارة السياحة بالمحافظة .