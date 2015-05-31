بالصور ..محافظ السويس يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم الأحد، امتحانات الثانوية الأزهرية بلجان معهد السويس الازهرى بالملاحة للبنين، ومعهد المستقبل النموذجى، ولجان معهد فتيات السويس الأزهرى لمتابعة امتحانات مادتى الفقه والميكانيكا للقسم العلمى .

بدأت الامتحانات 30 مايو وتنتهى 2 يوليو، ويؤدى الامتحانات بالمعاهد الازهرية بالسويس 457 طالباً وطالبة فى 29 لجنة .

وأشار بيان إعلامى صادر من الديوان العام إلى أن جولة المحافظ رافقه خلالها الشيخ سعيد عبدالله مدير عام المنطقة الازهرية والدكتور كمال البربرى مدير عام الاوقاف والدكتور احمد الجمل المستشار بالمعاهد الازهرية بالقاهرة والعميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل.



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المحافظ يتحدث مع أحد الطلاب



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جانب من الجولة



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داخل احد لجان البنات