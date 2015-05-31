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إحباط تسلل 41 شخصا من 5 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة

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إحباط تسلل 41 شخصا من 5 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة إحباط تسلل 41 شخصا من 5 محافظات إلى ليبيا عن طريق سيوة
تمكنت قوات الأمن على الحدود بسيوة من إحباط تسلل 41 مصريا من 5 محافظات مختلفة، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بسيوة جنوب مرسى مطروح بنحو 300 كيلو متر.

وأوضح اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن قسم شرطة سيوة تسلم 41 متهما وهم 18 من محافظة المنيا و2 من بنى سويف و10 من الفيوم و9 من سوهاج و2 من الغربية، عقب إلقاء القبض عليهم قبل مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى.


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