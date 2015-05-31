نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات كلية التربية النوعية

تفقد الدكتور الهلالى الشربينى نائب رئيس جامعة المنصورة اليوم أعمال الامتحانات بكلية التربية النوعية للتعرف على سير عملية الامتحانات ضمن الجولات التى يقوم بها يوميا لمتابعة الامتحانات بكليات جامعة المنصورة المختلفة والبالغ عددها 18 كلية ويقوم بأداء الامتحانات هذا العام أكثر من 120 ألف طالب.

كما يقوم الدكتور الهلالى باستطلاع آراء الطلاب أثناء الامتحانات للتعرف على المشكلات التى تواجههم لسرعة حلها لتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب الامتحانات فى جو من الهدوء والطمأنينة.

كما شدد على سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات لكل مادة دراسية لعرض النتائج فى أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الامتحانات بدأت فى 15 مايو 2015 م وتستمر أعمال الامتحانات حتى 30 يونيو القادم.