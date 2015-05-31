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مستخدمو فيس بوك يتداولون صورة لصرصار داخل "رغيف عيش" فى البحيرة

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مستخدمو فيس بوك يتداولون صورة لصرصار داخل "رغيف عيش" فى البحيرة مستخدمو فيس بوك يتداولون صورة لصرصار داخل "رغيف عيش" فى البحيرة
تداول اليوم عدد من النشطاء بمدينة دمنهور بالبحيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة لصرصار داخل رغيف عيش وسط تعليقات ساخرة من النشطاء.

ومنهم من قال "إنها مسابقة لوزارة جمع الصرصار تكسب فار كبير"، وتعليق آخر "عيش بالصراصير زى العيش باللحمة"، وآخر "جمع الصرصار تكسب الفرن"، وتعليق أخير من أحد النشطاء "أنا جمعت الصرصار وفاضلى الشنب وجارتنا جمعته كله وكسبت خلاط".
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رغيف العيش المتداول


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