مصدر بوزارة الكهرباء: إضافة 1115 ميجاوات للشبكة اليوم من الخطة العاجلة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تمت إضافة 1115 ميجاوات، للشبكة القومية للكهرباء، اليوم الأحد، من الخطة العاجلة التى أطلقتها الوزارة منذ 8 أشهر، لإضافة 3632 ميجا، بتكلفة مليارى و600 مليون دولار.

وأوضح المصدر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وعدت بإنهاء المرحلة الأولى من الخطة العاجلة، وإضافة 1707 ميجاوات فى 31 مايو، موضّحًا أنه تم ربط 1115 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء منذ يومين، قبل الموعد المحدد.

وأضاف المصدر، أنه تم تشغيل الوحدة الأولى بمحطة عتاقة بقدرة 160 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية،لافتاً إلى أنه تم تشغيل 10 وحدات من محطات شرم الشيخ و الغردقة بقدرة 48 ميجاوات للوحد بإجمالى 480 ميجاوات و ربطهم بالشبكة.

وأشار المصدر إلى أنه تم ربط 4 وحدات بمناطق هيلوبلس و شرق القاهرة بقدرة 25 ميجاوات للوحدة، بإجمالى قدرات 100 ميجاوات، مشيراً إلى أنه تم ربط 3 وحدات بقدرة 125 ميجاوات للوحدة بإجمال 375 ميجاوات بالشبكة القومية ومن المقرر أن يتم افتتحها غداً الاثنين بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.

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